Зеленський провів зустріч із Федоровим: перші деталі

Володимир Зеленський і Михайло Федоров / Архівне фото / © Володимир Зеленський

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Сьогодні, 21 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишній міністром оборони Михайлом Федоровим, звільнення якого викликало урядову кризу та масові протести.

Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

Інших деталей він не розголошував. Михайло Федоров про цю зустріч також не повідомляв.

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Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк також підтвердив, що президент зустрічався з Федоровим.

«І говорять, ще планується найближчим часом (а може, і вже) зустріч із Сирським», — додав депутат.

Нагадаємо, незадовго до цієї заяви Дмитро Литвин повідомив, що в ОП завершилася «одна майже вирішальна зустріч» і триває ще одна — теж «фактично вирішальна».

Раніше у The Times розповіли, що Федорову пропонували створити свою партію.

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Також у Financial Times повідомили, що Федоров відмовився від пропонованих Зеленським посад і висунув ультиматум.

А у ВВС підтвердили, що Федоров відмовився від усіх посад, крім однієї — міністра оборони.

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