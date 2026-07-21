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Зеленський провів зустріч із Федоровим: перші деталі
Деталі перемовин з Михайлом Федоровим наразі не розголошують, однак є інформація, що далі на главу держави чекає розмова з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
Сьогодні, 21 липня, президент Володимир Зеленський провів зустріч із колишній міністром оборони Михайлом Федоровим, звільнення якого викликало урядову кризу та масові протести.
Про це заявив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
Інших деталей він не розголошував. Михайло Федоров про цю зустріч також не повідомляв.
Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк також підтвердив, що президент зустрічався з Федоровим.
«І говорять, ще планується найближчим часом (а може, і вже) зустріч із Сирським», — додав депутат.
Нагадаємо, незадовго до цієї заяви Дмитро Литвин повідомив, що в ОП завершилася «одна майже вирішальна зустріч» і триває ще одна — теж «фактично вирішальна».
Раніше у The Times розповіли, що Федорову пропонували створити свою партію.
Також у Financial Times повідомили, що Федоров відмовився від пропонованих Зеленським посад і висунув ультиматум.
А у ВВС підтвердили, що Федоров відмовився від усіх посад, крім однієї — міністра оборони.