Президент України Володимир Зеленський / © president.gov.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський просто зараз проводить розмову про «мирний план» щодо припинення війни. Учасниками розмови є президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Про це повідомило «Суспільне» з посиланням на поінформовані джерела у владі.

«Президент Володимир Зеленський зараз проводить розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом для обговорення проєкту „мирного плану“ США щодо припинення війни в Україні», — йдеться в заяві видання.

Подробиці наразі не відомі.

Нагадаємо, 20 листопада в Офісі президента України поінформували, що Зеленський офіційно отримав від США проєкт плану для завершення війни.

Сам Зеленський заявив про плани невдовзі порозмовляти з президентом США Дональдом Трампом для обговорення пропозицій щодо закінчення війни.

Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував текст з усіма 28 пунктами ймовірного «мирного плану».

Щодо позиції Європи відносно «мирного плану», то Стармер заявив, що будь-яка мирна угода з Росією має мати згоду України, оскільки її майбутнє «має визначатися лише нею самою». Цей принцип підтримав очільнрик МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль, який назвав запропонований план лише «переліком тем», і наголосив, що саме Київ вирішуватиме питання компромісів, обговорюючи їх «з сильної переговорної позиції».