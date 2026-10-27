Зеленський проводить розмову з лідерами Європи після їхніх переговорів із Путіним: що відомо

Володимир Зеленський / © president.gov.ua

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Президент України Володимир Зеленський проводить телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. Переговори відбуваються після того, як європейські лідери поспілкувалися з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні.

Про це ТСН.ua повідомив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.

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За його словами, наразі триває розмова трьох лідерів. Подробиці обговорення поки не розголошують.

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У Кремлі прокоментували переговори

Водночас у Кремлі вже прокоментували розмову Путіна з європейськими лідерами. Російський президент знову вирішив звернутися до історії, нагадавши співрозмовникам про так звані «першопричини» війни проти України.

Путін також заявив, що «справедливий і довгостроковий мир» можливий лише за умови врахування інтересів Росії.

Не обійшлося і без традиційних звинувачень на адресу Заходу. За версією очільника Кремля, саме «конфронтаційна політика» країн НАТО та ЄС нібито затягує війну в Україні.

Переговори Путіна з лідерами Фінляндії та Норвегії: нові деталі

Нагадаємо, у вівторок, 27 жовтня, Александр Стубб і Йонас Гар Стьоре провели телефонну розмову з Путіним. Ініціаторами контакту виступили самі європейські лідери, які попередньо провели консультації з українською стороною.

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Як зазначили в офіційній заяві, головною метою було передати Путіну позицію України напередодні майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі.

Водночас Стубб і Стьоре брали участь у розмові як керівники власних держав, а не як представники всього Європейського Союзу.

«Обговорення було прямим і змістовним. Ми сусіди Росії. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку Фінляндії та Норвегії, а в ширшому сенсі — всього Європейського Союзу. Для припинення війни необхідні прямі переговори», — заявив Стубб.

Своєю чергою, прем'єр Норвегії наголосив на необхідності зниження напруженості.

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«Війна завдає величезних людських страждань і спричиняє колосальні витрати. Вона залишає слід на кількох поколіннях. Під час телефонної розмови ми наголосили на важливості деескалації», — зазначив Стьоре.

Лідери обох країн також запевнили, що продовжать довгострокову підтримку України та виступають за продовження переговорного процесу.

Європа прагне долучитися до переговорів щодо України: останні новини

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Євросоюз прагне долучитися до переговорів між Україною, США та Росією. У Брюсселі побоюються, що позиція Вашингтона дедалі більше зміщується на користь Москви, тому хочуть безпосередньо впливати на мирний процес.

Представниця Єврокомісії Аріанна Подеста заявила, що ЄС розраховує на участь у майбутніх переговорах. Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що наступну зустріч у першій половині листопада в Абу-Дабі планують провести за участю лише України, США та Росії. Долучення європейців він допускає на пізніших етапах.

Як повідомляло Politico, європейські країни також шукали власного представника для прямих контактів із Путіним, побоюючись домовленостей між Вашингтоном і Москвою без їхньої участі. Одним із головних кандидатів називали президента Фінляндії Александра Стубба. Кандидатуру голови Євроради Антоніу Кошти також розглядали, однак він відмовився.

Крім того, за даними The Wall Street Journal, Путін запропонував Дональду Трампу та лідеру Китаю Сі Цзіньпіну провести тристоронній саміт щодо України під час листопадового форуму АТЕС. У Кремлі підтверджували, що можливість такої зустрічі обговорюється.

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