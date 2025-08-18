Зеленський проводить зустріч з Келлогом у Вашингтоні

Зеленський і Келлог. Фото ілюстративне / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Вашингтона в понеділок проводить зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.

Про це повідомив кореспондент DW Міша Комадовський.

«Президент Зеленський зараз зустрічається у Вашингтоні зі спеціальним посланником США з питань України та Росії Кітом Келлоггом перед зустріччю з президентом Трампом, повідомляє джерело, знайоме з новинами», — йдеться в повідомленні.

За інформацією «Укрінформу», зустріч відбувається у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.

Нагадаємо, що перемовини Трампа та Зеленського пройдуть спершу у форматі тет-а-тет та розпочнуться близько 20:15 за київським часом. Онлайн трансляцію дивіться за посиланням.