- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 222
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський проводить зустріч з Келлогом у Вашингтоні
Перед переговорами з Трампом Володимир Зеленський зустрічається з Кітом Келлогом.
Президент України Володимир Зеленський в рамках візиту до Вашингтона в понеділок проводить зустріч зі спецпредставником президента США з питань України Кітом Келлогом.
Про це повідомив кореспондент DW Міша Комадовський.
«Президент Зеленський зараз зустрічається у Вашингтоні зі спеціальним посланником США з питань України та Росії Кітом Келлоггом перед зустріччю з президентом Трампом, повідомляє джерело, знайоме з новинами», — йдеться в повідомленні.
За інформацією «Укрінформу», зустріч відбувається у готелі Hay-Adams поблизу резиденції Білого дому.
Нагадаємо, що перемовини Трампа та Зеленського пройдуть спершу у форматі тет-а-тет та розпочнуться близько 20:15 за київським часом. Онлайн трансляцію дивіться за посиланням.