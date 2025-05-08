Зеленський пройшовся Хрещатиком і згадав про День пам'яті та перемоги: що він сказав

Володимир Зеленський / © Associated Press

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8 травня президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом, підкресливши символічність цієї дати в умовах повномасштабної війни з Росією. Він нагадав, що 80 років тому світ зупинив нацистське зло, і тепер Україна веде свою боротьбу проти нового агресора.

Звернення він опублікував в Telegram.

«На жаль, три роки тому це повторилося. І так само, як колись, над Києвом знову заревіла сирена повітряної тривоги, зло знову пішло на нашу землю українську», — сказав президент.

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Зеленський нагадав про символічну порожнечу на Хрещатику вранці 24 лютого 2022 року, контрастуючи її з нинішнім життям столиці: «Сьогодні тут українці, українки йдуть своїми вулицями під своїми прапорами завдяки своїм героям». Він підкреслив: «І тільки такий парад зло може отримати тут» — маючи на увазі знищену російську техніку.

Президент наголосив, що «різниця між нами й Росією — очевидна»: у той час як українці вшановують героїв, у Москві триває парад цинізму та фальші.

«Завтра про звірства нацистів буде говорити організатор братських могил у Бучі. І про блокаду Ленінграда казатимуть ті, хто влаштував блокаду Маріуполя», — зазначив Зеленський.

Він наголосив на силі українського народу, який не забув мільйони своїх загиблих у Другій світовій, і шанує нових героїв — тих, хто сьогодні захищає Україну на фронті, працює в тилу чи просто живе, дякуючи захисникам.

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«Будь-яке зло неодмінно закінчується. Будь-який окупант врешті-решт залишає нашу землю. Завжди життя повертається», — підсумував глава держави.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ЗАРАЗ! Зеленський ВИЙШОВ НА МАЙДАН із важливою ПРОМОВОЮ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ!

Нагадаємо, Зеленський також зробив заяву про припинення вогню на 30 діб. Він зазначив, що ця пропозиція залишається чинною. Проте саме від Росії світ не бачить відповіді.

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив перемир’я до 9 травня, коли в країні святкуватимуть 80-ту річницю перемоги у Другій світовій війні.

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Проте вже за перші 7 хвилин «перемирʼя» окупант вже кілька разів вдарив з РСЗВ по прифронтовим районам та по ЛБЗ.