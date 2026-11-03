Зеленський прибув до Берліна на важливі переговори: які ключові питання вирішуватиме

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський 3 листопада прибув до Берліна, де заплановані зустрічі з керівництвом Німеччини. Головними темами переговорів стануть посилення української протиповітряної оборони, підтримка енергетики та дипломатична координація.

Про це повідомив глава держави.

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«Сьогодні разом із командою – в Берліні. Будуть зустрічі з Канцлером і Президентом Німеччини, Президенткою Бундестагу. Візьму також участь у цьогорічній Берлінській безпековій конференції», — розповів Зеленський.

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Що обговорюватиме Зеленський у Німеччині

За словами президента, ключовим завданням візиту є узгодження подальших дипломатичних кроків із партнерами, а також зміцнення захисту України від російських атак.

«Найголовніше – наша дипломатична координація: важливі зустрічі попереду, зміцнення ППО та підтримка нашої енергетики. Саме це буде пріоритетом сьогоднішніх перемовин», — наголосив Зеленський.

Глава держави також підкреслив необхідність спільних дій для забезпечення міжнародної безпеки та стабільності.

Він зазначив, що Україна та її партнери зацікавлені у захисті міжнародного порядку, заснованого на правилах, однак для цього потрібні не лише заяви, а й конкретні рішення.

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Зеленський подякував Німеччині за готовність підтримувати Україну та спільну роботу над посиленням її обороноздатності.

США схвалили можливий продаж Україні 500 ракет для Patriot

Раніше Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні 500 ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для систем Patriot, призначених для протидії балістичним та іншим повітряним загрозам.

Пакет також включає запасні частини, логістичне та програмне забезпечення для підтримки роботи ППО.

В американському відомстві наголосили, що угода посилить здатність України протистояти російським атакам. Водночас термінів постачання ракет поки не назвали.

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