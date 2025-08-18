Зеленський прибув до Білого дому

Зеленський приїхав до Білого дому / © Associated Press

Українська делегація на чолі із президентом Володимиром Зеленським прибула до Білого дому.

Про це свідчить відео трансляції з місця події — Вашингтона.

Американський президент Дональд Трамп привітав Володимира Зеленського в Білому домі, коли той вийшов з машини. Лідери країн потиснули один одному руки та обмінялися кількома словами.

Потім вони, усміхаючись, повернулися до представників ЗМІ, але поки не відповідали на запитання журналістів.

У якийсь момент Трамп обійняв Зеленського, перш ніж вони зайшли всередину.

За інформацією ВВС, заступник керівника Офісу президента Сергій Паліса йшов до Білого дому зі згорнутим рулоном паперу, можливо, картою.

Європейські лідери вже прибули на місце раніше.

У Білому домі Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Це перший візит українського президента до адміністрації Трампа після суперечки в Овальному кабінеті, яка сталася у лютому 2025 року.

Додамо, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського відбувається після саміту Трампа з Путіним на Алясці.

Нагадаємо, переговори Трампа та Зеленського відбудуться о 20:15 за київським часом. ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію головних подій навколо переговорів у Білому домі.