Зеленський прибув до Брюсселя: з ким зустрінеться
У президента відбудеться двостороння зустріч із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Сьогодні, 17 серпня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Брюсселя.
Про це повідомив журналістам речник президента Сергій Никифоров.
Він зазначив, що у президента відбудеться зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Після цього вони візьмуть участь в онлайн засіданні лідерів «коаліції рішучих».
Нагадаємо, 18 серпня, Зеленський із низкою європейських лідерів проведе у Вашингтоні зустріч з президентом США Дональдом Трампом з метою обговорення мирного врегулювання російської війни проти України.
Також до Вашингтона вирушать німецький канцлер Мерц, італійська премʼєрка Мелоні та президент Фінляндії Стубб, президент Франції Макрон та очільник НАТО Рютте.