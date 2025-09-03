Зеленський прибув до Данії: яка ціль візиту

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Данії. Він має зустрітися з прем’єр-міністеркою країни Метте Фредеріксен.

Про це повідомляє ТСН.

Борт, на якому прилетів Зеленський, приземлився у Данії. Його зустріла делегація за участі Метте Фредеріксен.

«Володимир Зеленський прибув до Данії для двосторонньої зустрічі з пані прем’єр-міністром Метте Фредеріксен», — заявив журналістам прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Також президент України візьме участь в переговорах із лідерами країн Північної Європи та Балтії (Nordic-Baltic 8).

Раніше візит анонсував і сам Зеленський.

«Вже за кілька годин — Данія, саміт Україна — держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері — двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь», — наголосив він.

Нагадаємо, в ОПУ повідомили, що глава держави Володимир Зеленський зустрінеться у Парижі з європейськими лідерами. Мета — «звіряння годинників».

«Президент України зустрінеться в Парижі з фон дер Ляєн, Рютте, Мерцом, Стармером для „звірки годинників“ під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. А точніше — гарантій безпеки Європи на східному кордоні», — написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.