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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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116
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Зеленський прибув до Естонії й зустрівся із прем’єром Фінляндії: про що йшлося

Зеленський та Орпо обговорили безпекові виклики та досягнення справедливого миру.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Зеленський прибув до Естонії й зустрівся із прем’єром Фінляндії: про що йшлося

У Таллінні перед початком саміту Україна — країни Північної Європи та Балтії відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо. Зокрема, йшлося про ППО.

Про це український лідер написав у Telegram.

Що обговорили сторони

За інформацією глави держави, сторони обговорили розвиток антибалістичного захисту в Європі та підготовку угоди у форматі Drone Deal. Окрему увагу приділили посиленню української системи ППО, безпековим викликам у регіоні та дипломатичним зусиллям для досягнення справедливого миру.

Президент поінформував фінського прем’єра про контакти з європейськими та американськими партнерами.

«Вдячний уряду, народу та всій Фінляндії за підтримку України. Насамперед за всі військові пакети, за внески в програму PURL. Важливо, що Фінляндія готова продовжувати допомагати», — завершив Зеленський.

Раніше Зеленський провів розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Під час зустрічі сторони скоординували подальші кроки у дипломатичному процесі та обговорили міжнародні контакти України. Зокрема, обговорювалися ключові пункти попердніх перемовин у Лондоні та вдалося узгодити подальші кроки. Як наголосив Зеленський, мета — активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України. 

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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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