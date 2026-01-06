Зеленський прибув до Франції: чого очікувати Україні від переговорів "Коаліції охочих"

Володимир Зеленський / © Associated Press

У вівторок, 6 січня, президент України Володимир Зеленський прибув до Франції для участі у критично важливому засіданні “Коаліції охочих”. Новий голова ОП Кирило Буданов прибув на саміт до Парижа разом із Зеленським.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Чого очікувати Україні від переговорів "Коаліції охочих"

Одразу після прибуття Зеленський окреслив головні цілі поїздки, зробивши акцент на посиленні оборонних можливостей та реальних гарантіях безпеки.

“Вже прибув до Франції. Сьогодні тут будуть важливі перемовини на рівні лідерів Коаліції охочих, з Генеральним секретарем НАТО та зустріч із представниками американської переговорної команди. Перемовини, які мають дати більше захисту та сили для України. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і кроки, які зможуть гарантувати реальну безпеку для нашого народу. Дякую всім, хто з Україною”, — заявив Володимир Зеленський.

Дипломатичний день розпочався з двосторонньої зустрічі Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Після завершення розмови віч-на-віч до лідерів приєднаються представники США – Джаред Кушнер та Стів Віткофф.

Вже о 16:00 за київським часом стартує засідання “Коаліції охочих”, де понад 30 країн обговорюватимуть конкретні кроки щодо підтримки України 2026 року.

За повідомленнями ЗМІ, сторони детально проаналізують мирні пропозиції, які згодом стануть темою особистої зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом.

Європейські посадовці повідомили, що у разі припинення вогню численність миротворчого контингенту в Україні може складати від 15 до 20 тис. осіб. Наразі жодних військових планів оприлюднено не було. Однак відомо, що основну частину військ мають надати Франція та Велика Британія, що відповідатимуть за наземний і повітряний компоненти.