- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 82
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський прибув до Катару: що у планах президента
Президент України наголосив на важливості партнерства для безпеки.
Президент України Володимир Зеленський 28 березня прибув до столиці Катару в межах турне країнами Перської затоки.
«Прибув до Катару. Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього», — написав президет.
Нагадаємо, візит відбувається на тлі запитів держав регіону щодо співпраці з Україною. Раніше країни Перської затоки — зокрема Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Йорданія і Кувейт — звернулись до Києва щодо співпраці у сфері протидії дронам.
Як передає AFP із посиланням на високопосадовця, Україна готується укласти із Саудівською Аравією угоду, що стосується повітряної безпеки.
Від початку війни з Іраном Київ прагне використати свій досвід у сфері боротьби з дронами, направляючи до країн Перської затоки спеціалізовані команди для консультацій щодо протидії атакам, які вже завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі регіону.