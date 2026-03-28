ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
82
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до Катару: що у планах президента

Президент України наголосив на важливості партнерства для безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Президент України Володимир Зеленський 28 березня прибув до столиці Катару в межах турне країнами Перської затоки.

«Прибув до Катару. Реальна безпека будується на партнерстві, і ми цінуємо кожного та відкриті до підтримки всіх, хто готовий працювати разом заради цього», — написав президет.

Нагадаємо, візит відбувається на тлі запитів держав регіону щодо співпраці з Україною. Раніше країни Перської затоки — зокрема Катар, Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн, Йорданія і Кувейт — звернулись до Києва щодо співпраці у сфері протидії дронам.

Як передає AFP із посиланням на високопосадовця, Україна готується укласти із Саудівською Аравією угоду, що стосується повітряної безпеки.

Від початку війни з Іраном Київ прагне використати свій досвід у сфері боротьби з дронами, направляючи до країн Перської затоки спеціалізовані команди для консультацій щодо протидії атакам, які вже завдали значної шкоди енергетичній інфраструктурі регіону.

Дата публікації
Кількість переглядів
82
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie