Зеленський прибув до Лондона: що обговорюватимуть із НАТО і урядом Британії
Президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де виступить у парламенті та проведе низку важливих зустрічей із союзниками.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона.
Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.
Під час візиту президент виступить перед членами парламенту Великої Британії.
Також у програмі поїздки — низка переговорів із ключовими партнерами України. Зокрема, запланована тристороння зустріч за участі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Мирні переговори України, РФ та США — останні новини
Раніше Володимир Зеленський заявив, що бачить можливість завершення війни дипломатичним шляхом і закликав активніше працювати над мирними рішеннями.
За даними Financial Times, переговорний процес щодо війни в Україні опинився під загрозою через зміщення уваги США на конфлікт на Близькому Сході та зниження інтересу Вашингтона до українського питання.
Через це переговори в Женеві було призупинено, а заплановану зустріч в Абу-Дабі відклали без нових дат. У Кремлі також підтвердили паузу в діалозі, посилаючись на зміну пріоритетів США.
Водночас, як зазначає The Telegraph, загострення на Близькому Сході може грати на користь Росії, оскільки ресурси союзників переключаються на інші регіони, а зростання цін на нафту зміцнює російський бюджет.