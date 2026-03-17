Зеленський прибув до Лондона: що обговорюватимуть із НАТО і урядом Британії

Президент Володимир Зеленський прибув до Лондона, де виступить у парламенті та проведе низку важливих зустрічей із союзниками.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на речника глави держави Сергія Никифорова.

Під час візиту президент виступить перед членами парламенту Великої Британії.

Також у програмі поїздки — низка переговорів із ключовими партнерами України. Зокрема, запланована тристороння зустріч за участі Генерального секретаря НАТО Марка Рютте та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Мирні переговори України, РФ та США — останні новини

Раніше Володимир Зеленський заявив, що бачить можливість завершення війни дипломатичним шляхом і закликав активніше працювати над мирними рішеннями.

За даними Financial Times, переговорний процес щодо війни в Україні опинився під загрозою через зміщення уваги США на конфлікт на Близькому Сході та зниження інтересу Вашингтона до українського питання.

Через це переговори в Женеві було призупинено, а заплановану зустріч в Абу-Дабі відклали без нових дат. У Кремлі також підтвердили паузу в діалозі, посилаючись на зміну пріоритетів США.

Водночас, як зазначає The Telegraph, загострення на Близькому Сході може грати на користь Росії, оскільки ресурси союзників переключаються на інші регіони, а зростання цін на нафту зміцнює російський бюджет.

