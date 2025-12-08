Зеленський прибув до Лондона: з ким проведе переговори

Володимир Зеленський / © Getty Images

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, прибув до Лондона, де проведе переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє SKy News.

В українського лідера також запланована зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також президентом Європейської ради Антоніу Коштою і президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Реклама

Програмою візиту передбачена й зустріч з Кіром Стармером у форматі «віч-на віч».

Раніше повідомлялося, що до Лондона також має прибути секретар РНБО Рустем Умєров. Після британської частини візиту президент вирушить до Брюсселя.