Зеленський прибув до Нью-Йорка для участі у Генасамблеї ООН

Володимир Зеленський / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді та командою прибув до Нью-Йорка для участі у Генеральній Асамблеї ООН, першому саміті на рівні лідерів Коаліції за повернення українських дітей та щорічному саміті Кримської платформи.

Про це голова держави повідомив у Telegram.

“Цей саміт у 2025 році вперше відбувається на глобальному майданчику, щоб підкреслити глобальність змін, спричинених війною, яку Росія почала в Криму. Ми пам’ятаємо коріння російської агресії. Ми робимо все, щоб зупинити війну і гарантувати безпеку довгостроково для всіх українських дітей”.

Президент додав, що підтримка міжнародних партнерів надзвичайно важлива, і очікує, що дипломатичний тиждень принесе нові результати для України.

Заплановано майже два десятки зустрічей із лідерами світу, під час яких обговорюватимуться питання безпеки, гуманітарної допомоги та підтримки суверенітету України.

“Попереду насичені кілька днів. Україна має стати сильнішою. Дякую всім, хто допомагає!” — підкреслив Зеленський.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президенти України та США Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрінуться 23 вересня у Нью-Йорку.