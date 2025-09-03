- Дата публікації
Зеленський прибув до Парижа: яка зустріч запланована
Еммануель Макрон засвідчить українському президенту підтримку справедливого й міцного миру в Україні.
Увечері в середу, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомили у Єлисейському палаці.
Серед тем переговорів — ситуація на полі бою під час війни в Україні.
Після зустрічі Зеленського з Макроном та спільної робочої вечері, лідери зроблять заяви для медіа.
В адміністрації президента Франції додали, що Еммануель Макрон засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.
Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив “Суспільному” візит Володимира Зеленського до Парижа.