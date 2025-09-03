ТСН у соціальних мережах

Політика
16
1 хв

Зеленський прибув до Парижа: яка зустріч запланована

Еммануель Макрон засвідчить українському президенту підтримку справедливого й міцного миру в Україні.

Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Увечері в середу, 3 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомили у Єлисейському палаці.

Серед тем переговорів — ситуація на полі бою під час війни в Україні.

Після зустрічі Зеленського з Макроном та спільної робочої вечері, лідери зроблять заяви для медіа.

В адміністрації президента Франції додали, що Еммануель Макрон засвідчить підтримку справедливого й міцного миру в Україні.

Речник президента України Сергій Никифоров підтвердив “Суспільному” візит Володимира Зеленського до Парижа.

