Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув до Парижа та зустрівся з Макроном

У лідерів запланований діалог у форматі віч-на-віч.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський і Макрон

Зеленський і Макрон / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Про це повідомляє Новини.Live.

Обидва лідери обмінялися обіймами при зустрічі.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Парижа з першою леді Оленою Зеленською.

Очікується, що лідери двох держав проведуть зустріч тет-а-тет, після чого президент України відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.

Також повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні зустрінеться з Зеленським у Парижі, щоб надати йому детальний звіт про переговори з американською делегацією у Флориді, які відбулися 30 листопада.

