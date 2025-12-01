- Дата публікації
Зеленський прибув до Парижа та зустрівся з Макроном
У лідерів запланований діалог у форматі віч-на-віч.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу в Парижі, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон.
Про це повідомляє Новини.Live.
Обидва лідери обмінялися обіймами при зустрічі.
Нагадаємо, Зеленський прибув до Парижа з першою леді Оленою Зеленською.
Очікується, що лідери двох держав проведуть зустріч тет-а-тет, після чого президент України відвідає виробничі потужності французької авіакосмічної компанії Dassault Aviation.
Також повідомлялося, що секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні зустрінеться з Зеленським у Парижі, щоб надати йому детальний звіт про переговори з американською делегацією у Флориді, які відбулися 30 листопада.