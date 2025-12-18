ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський прибув до Польщі на зустріч із Навроцьким

У п’ятницю, 19 грудня, в українського лідера запланована зустріч з президентом Польщі.

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © ТСН

Увечері 18 грудня президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до столиці Польщі Варшави.

Про це повідомили в Офісі президента, опублікувавши відповідне відео.

На опублікованих кадрах видно, як президент Зеленський спускається трапом з літака і ступає на розстелену для нього червону доріжку.

Після цього він привітався з представниками польської делегації, яка його зустрічала.

У п’ятницю, 19 грудня, в українського лідера запланована зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Раніше польський лідер заявив, що ця зустріч може стати «новим початком відносин» двох країн «з повагою до стратегічних інтересів Польщі».

За кілька днів до візиту в канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького окреслили перелік тем, які будуть обговорені на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

Нагадаємо, польський лідер заявляв, що у відносинах Польщі та України спостерігається «брак симетрії». На його думку, їх треба зробити більш реалістичними та партнерськими.

