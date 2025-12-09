- Дата публікації
- Політика
- 37
- 1 хв
Зеленський прибув до Рима: у планах аудієнція у Папи Римського та переговори з прем’єркою Мелоні
Візит відбувається на тлі посилення міжнародних дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів до миру в Україні та консолідацію підтримки Києва серед західних партнерів.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима з робочим візитом. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.
Як зазначається, у глави держави запланована низка важливих зустрічей:
Аудієнція у Папи Римського Лева ХІV. Очікується, що центральною темою обговорення стане питання миру в Україні, гуманітарні ініціативи Ватикану та підтримка українців, які постраждали від війни.
Зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Переговори з італійською прем’єркою будуть присвячені подальшій військовій, фінансовій та політичній підтримці України з боку Італії та ЄС, а також співпраці в рамках міжнародних коаліцій.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після закінчення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв.