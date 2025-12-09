ТСН у соціальних мережах

Зеленський прибув до Рима: у планах аудієнція у Папи Римського та переговори з прем’єркою Мелоні

Візит відбувається на тлі посилення міжнародних дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів до миру в Україні та консолідацію підтримки Києва серед західних партнерів.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський з Джорджею Мелоні

Володимир Зеленський з Джорджею Мелоні / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Рима з робочим візитом. Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Як зазначається, у глави держави запланована низка важливих зустрічей:

  • Аудієнція у Папи Римського Лева ХІV. Очікується, що центральною темою обговорення стане питання миру в Україні, гуманітарні ініціативи Ватикану та підтримка українців, які постраждали від війни.

  • Зустріч із головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні. Переговори з італійською прем’єркою будуть присвячені подальшій військовій, фінансовій та політичній підтримці України з боку Італії та ЄС, а також співпраці в рамках міжнародних коаліцій.

Візит відбувається на тлі посилення міжнародних дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів до миру в Україні та консолідацію підтримки Києва серед західних партнерів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після закінчення багатосторонніх переговорів із європейськими лідерами в Лондоні зробив низку важливих заяв.

