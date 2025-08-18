Зеленський прибув до США на переговори з Трампом

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Сполучених Штатів, де у нього заплановані переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Уже прибув у Вашингтон. Завтра зустріч із Президентом Трампом. Завтра ж говоритимемо з європейськими лідерами. Вдячний Президенту США за запрошення», — заявив глава держави.

За його словами, головною темою стане припинення війни та гарантії безпеки для України.

«Ми всі однаково хочемо швидко та надійно закінчити цю війну. І мир має бути тривалим. Не так, як це було роки тому, коли Україну змусили віддати Крим і частину нашого Сходу — частину Донбасу, а Путін використав це просто як плацдарм для нового нападу», — зазначив президент.

Він також нагадав про провал Будапештського меморандуму 1994 року та підкреслив, що українці нині не готові поступатися територіями.

«Українці борються за свою землю, за свою незалежність. Зараз у наших воїнів є успіхи на Донеччині та Сумщині. Впевнений, захистимо Україну, дієво гарантуємо безпеку, і наш народ завжди буде вдячний Президенту Трампу, усім в Америці, кожному партнеру, за підтримку та неоціненну допомогу», — підкреслив Зеленський.

Президент висловив переконання, що Росія має завершити війну, яку сама ж розпочала, а спільні дії України, США та Європи примусять Кремль до справжнього миру.

Раніше повідомлялося, що у Білому домі заявили, що запланована зустріч президента США Дональда Трампа з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами не обов’язково призведе до проведення тристороннього саміту за участю Путіна.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп влаштував очільнику Кремля Путіну «героїчний» прийом, але через кілька годин, під час спільного виступу, він був незвично небагатослівним і мав пригнічений вигляд.