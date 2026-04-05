Зеленський у Сирії / © Sana

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 квітня, відвідує з візитом Сирію.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

За словами президента, основний фокус поїздки зосереджений на питаннях «реальної безпеки» та економічної взаємодії.

«Попереду важливі зустрічі — підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя», — лаконічно зазначив Зеленський.

Раніше сирійське новинне агенство SANA повідомляло, що Зеленський прибув до Сирії, щоб зустрітися з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа.

Разом із Зеленським до Сирії також прибув міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. В аеропорту їх зустрів голова МЗС країни Асад Хасан аш-Шайбані.

У складі української делегації — голова МЗС Андрій Сибіга, секретар РНБО Рустем Умєров і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Чому цей візит важливий

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос пояснив, чому цей візит такий важливий для України.

«Можемо констатувати, що історичний візит (не побоюся такого слова) відбувся і відбувається на наших очах. Не вам мені розповідати, наскільки Сирія важлива для безпеки Близького Сходу і наскільки в найближчому майбутньому вона може стати перспективним ринком для України і спільним полем для співпраці», — зазначив експерт.

На його думку, переговори будуть плідними і далекоперспективними. Семиволос припускає, що не переговорях будуть говорит про питання відновлення Сирії, безпекову взаємодію, нафту та газ, електростанції і військову співпрацю.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський і турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган у Стамбулі обговорили двосторонні відносини між країнами, ситуацію у Європі та на Близькому Сході.