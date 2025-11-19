- Дата публікації
Зеленський прибув до Туреччини: названа мета візиту
Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 листопада, прибув до Туреччини, де заплановано серію важливих зустрічей, спрямованих на відновлення обмінів, повернення українських полонених та активізацію перемовин щодо завершення війни.
Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Туреччини, де у Стамбулі мають відбутися низка високорівневих зустрічей.
Про це повідомляє ТСН.
Глава держави раніше анонсував активізацію переговорних процесів та повідомив про підготовлені рішення, які українська сторона представить турецьким партнерам.
За словами президента, одним із ключових пріоритетів поїздки є наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення українських військовополонених. Окремим блоком стане обговорення гуманітарних питань та поглиблення співпраці України й Туреччини у сфері безпеки.
Очікується, що у Стамбулі Зеленський проведе зустріч із турецьким керівництвом, а також зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Представників Російської Федерації на цих переговорах не буде.
Україна прагне запропонувати Анкарі та американській стороні оновлені механізми для відновлення процесів обміну, а також моделі подальших кроків, які мають сприяти руху до справедливого миру.
Туреччина й надалі відіграє одну з ключових ролей у дипломатичних зусиллях, спрямованих на врегулювання ситуації та посилення підтримки України міжнародними партнерами.