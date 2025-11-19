Зеленський прибув до Туреччини: названа мета візиту

Володимир Зеленський / © ТСН

Реклама

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Туреччини, де у Стамбулі мають відбутися низка високорівневих зустрічей.

Про це повідомляє ТСН.

Глава держави раніше анонсував активізацію переговорних процесів та повідомив про підготовлені рішення, які українська сторона представить турецьким партнерам.

Реклама

© ТСН

За словами президента, одним із ключових пріоритетів поїздки є наближення закінчення війни, а також відновлення обмінів та повернення українських військовополонених. Окремим блоком стане обговорення гуманітарних питань та поглиблення співпраці України й Туреччини у сфері безпеки.

Очікується, що у Стамбулі Зеленський проведе зустріч із турецьким керівництвом, а також зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом. Представників Російської Федерації на цих переговорах не буде.

Україна прагне запропонувати Анкарі та американській стороні оновлені механізми для відновлення процесів обміну, а також моделі подальших кроків, які мають сприяти руху до справедливого миру.

Туреччина й надалі відіграє одну з ключових ролей у дипломатичних зусиллях, спрямованих на врегулювання ситуації та посилення підтримки України міжнародними партнерами.