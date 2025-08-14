- Дата публікації
Зеленський прибув до Великої Британії
Зеленський зустрівся зі Стармером у Великій Британії.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Його зустрів прем’єр-міністр країни Кір Стармер.
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що Стармер приймає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт.
Як додає видання, сьогодні Кремль оголосив, що Дональд Трамп і Володимир Путін поговорять віч-на-віч на саміті на Алясці, а потім дадуть пресконференцію.
Очікуємо на деталі зустрічі.
Нагадаємо, Зеленський запевнив: його позиція щодо так званого «обміну територій» не змінилася.
«Щодо моєї позиції — вона не змінилась. Тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави незмінна, не може бути змінена позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, це дуже складні питання», — заявив він.
Зеленський наголосив, що будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без українців і всупереч Конституції України.