Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Його зустрів прем’єр-міністр країни Кір Стармер.

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що Стармер приймає Володимира Зеленського на Даунінг-стріт.

Як додає видання, сьогодні Кремль оголосив, що Дональд Трамп і Володимир Путін поговорять віч-на-віч на саміті на Алясці, а потім дадуть пресконференцію.

Очікуємо на деталі зустрічі.

Нагадаємо, Зеленський запевнив: його позиція щодо так званого «обміну територій» не змінилася.

«Щодо моєї позиції — вона не змінилась. Тому що вона має фундамент Конституції України. Допоки Конституція держави незмінна, не може бути змінена позиція гаранта цієї Конституції. Ми сьогодні обговорювали і ці питання. Безумовно, це дуже складні питання», — заявив він.

Зеленський наголосив, що будь-які питання, які стосуються територіальної цілісності нашої держави, не можуть обговорюватися без українців і всупереч Конституції України.