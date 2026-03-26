Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Сьогодні, 26 березня, президент Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії з офіційним візитом.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«Заплановані важливі зустрічі. Ми цінуємо підтримку та підтримуємо тих, хто готовий працювати разом із нами заради безпеки», — лаконічно зазначив він.

Україна — Близький Схід: останні новини

Сьогодні Володимир Зеленський в інтерв’ю французькій газеті Le Monde заявив, що Україна веде переговори з країнами Близького Сходу щодо співробітництва у сфері ППО.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що нібито Україна «нічим не допомогла» США у війні з Іраном. Американський лідер назвав заяви Володимира Зеленського щодо допомоги Вашингтону — політичними та піар-ходами. Натомість Зеленський запевняє, що Штати зверталися до України щодо захисту від дронів їхніх баз на території близькосхідних країн.

Тим часом, українські фахівці з протиповітряної оборони вже тривалий час перебувають у країнах Близького Сходу.

Зеленський визнав, що запропонував допомогу країнам Близького Сходу в обмін на їхній вплив на Росію, щоб Кремль погодився на перемир’я.