Зеленський прибув на Кіпр: яка мета візиту

Володимир Зеленсьий / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Кіпру.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Як зазначили в Офісі президента, після прибуття у Володимира Зеленського запланована низка зустрічей. Перш за все, український лідер проведе переговори з президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом.

Також у графіку візиту зазначена аудієнція у духовного лідера країни — Зеленський зустрінеться з архієпископом Георгієм.

Частиною візиту стане спільна зустріч лідерів України та Кіпру з вищим керівництвом Європейського Союзу. До переговорів долучаться президент Європейської Ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Кульмінацією візиту стане участь Володимира Зеленського в урочистій церемонії. Вже ввечері глава держави буде присутнім на офіційному відкритті головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

Що передувало

Президент Зеленський мав розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом 1 січня, у день початку головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.

Після розмови президент Кіпру повідомив, що президент України «відвідає церемонію відкриття головування Кіпру у Раді ЄС 2026 року, яка відбудеться у Нікосії 7 січня».

Що відомо про про розгортання західних сил

Нагадаємо, Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил, що відкриває шлях до створення правової бази для дій французьких і британських військ на українській землі.

За інформацією з повідомлення, багатонаціональні сили, які будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать «заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші» для України та «відновлення Збройних сил України». В цьому будуть задіяні європейські сили.

США братимуть участь у цих силах, включно з такими американськими можливостями, як розвідка та логістика. Також Штати зобов’язуються підтримувати сили в разі нападу з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський із лідерами Франції та Британії 6 січня в Парижі також заявили про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни.