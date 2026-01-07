ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Зеленський прибув на Кіпр: яка мета візиту

Український лідер обговорить подальшу співпрацю з ключовими європейськими посадовцями.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Володимир Зеленсьий

Володимир Зеленсьий / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Кіпру.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Як зазначили в Офісі президента, після прибуття у Володимира Зеленського запланована низка зустрічей. Перш за все, український лідер проведе переговори з президентом Республіки Кіпр Нікосом Христодулідісом.

Також у графіку візиту зазначена аудієнція у духовного лідера країни — Зеленський зустрінеться з архієпископом Георгієм.

Частиною візиту стане спільна зустріч лідерів України та Кіпру з вищим керівництвом Європейського Союзу. До переговорів долучаться президент Європейської Ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Кульмінацією візиту стане участь Володимира Зеленського в урочистій церемонії. Вже ввечері глава держави буде присутнім на офіційному відкритті головування Республіки Кіпр у Раді Європейського Союзу.

Що передувало

Президент Зеленський мав розмову з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом 1 січня, у день початку головування Республіки Кіпр у Раді ЄС.

Після розмови президент Кіпру повідомив, що президент України «відвідає церемонію відкриття головування Кіпру у Раді ЄС 2026 року, яка відбудеться у Нікосії 7 січня».

Що відомо про про розгортання західних сил

Нагадаємо, Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил, що відкриває шлях до створення правової бази для дій французьких і британських військ на українській землі.

За інформацією з повідомлення, багатонаціональні сили, які будуть розгорнуті після припинення вогню, забезпечать «заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші» для України та «відновлення Збройних сил України». В цьому будуть задіяні європейські сили.

США братимуть участь у цих силах, включно з такими американськими можливостями, як розвідка та логістика. Також Штати зобов’язуються підтримувати сили в разі нападу з боку Росії.

Президент Володимир Зеленський із лідерами Франції та Британії 6 січня в Парижі також заявили про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил в Україні після закінчення війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
331
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie