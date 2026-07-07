ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
654
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув на саміт НАТО в Анкарі і зробив заяву: перші подробиці

У вівторок, 7 липня, президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Анкари для участі у саміті НАТО.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський прибув до турецької столиці, де 7 липня стартує дводенний саміт НАТО.

Про це йдеться у повідомленні президента.

«Попереду важлива робота в Анкарі. Ми очікуємо сильний і результативний саміт НАТО. Зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони та ще сильнішу безпекову взаємодію між Україною, Європою та Америкою.
Незмінно будемо працювати над посиленням ППО для України. Нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво — все це наш пріоритет», — зазначив він.

В Анкарі стартує саміт НАТО / © Associated Press

В Анкарі стартує саміт НАТО / © Associated Press

Саміт НАТО в Анкарі — що відомо

У вівторок запланований його виступ на Форумі оборонних індустрій, низка двосторонніх зустрічей та участь у вечері лідерів держав-членів НАТО, в якій, як очікується, також візьме участь президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп проведе зустріч з главою української держави Володимиром Зеленським під час саміту НАТО в Туреччині.

Глава Білого дому прибуде на саміт 7 липня. Першою в програмі стане зустріч із господарем заходу — президентом Туреччини Таїпом Ердоганом. Також президент США проведе переговори з президентом Сирії Ахмедом аль-Шараа та візьме участь у пресконференції.

Зустріч Трампа із Зеленським запланована на середу, 8 липня. За його словами, сторони обговорять припининення війни.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
654
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie