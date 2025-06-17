Зеленський прибув на саміт "Великої сімки", з якого утік Трамп: з ким зустрінется український президент

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Марк Карні / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт «Великої сімки», який напередодні достроково покинув президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Sky News з посиланням трансляцію події.

Українського президента зустрічав прем’єр-міністр країни-господарки саміту Марк Карні.

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У Володимира Зеленського, за інформацією «Європейської правди», передбачена низка зустрічей, зокрема з лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини.

Окрім того, він проведе двосторонні переговори з прем’єром Японії, генеральним секретарем НАТО, президентом Бразилії та прем’єром Індії.

Передбачається нетривала зустріч Зеленського з лідерами Європейського Союзу — президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Головною подією за участю українського президента стане спеціальне засідання лідерів країн G7, що триватиме годину.

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Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що Дональд Трамп навмисне передчасно покинув саміт «Великої сімки», щоб не зустрічатися із Володимиром Зеленським.