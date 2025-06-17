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Зеленський прибув на саміт "Великої сімки", з якого утік Трамп: з ким зустрінется український президент
Головною подією за участю президента України стане спеціальне засідання лідерів країн G7.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Канади на саміт «Великої сімки», який напередодні достроково покинув президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє Sky News з посиланням трансляцію події.
Українського президента зустрічав прем’єр-міністр країни-господарки саміту Марк Карні.
У Володимира Зеленського, за інформацією «Європейської правди», передбачена низка зустрічей, зокрема з лідерами Франції, Британії, Італії та Німеччини.
Окрім того, він проведе двосторонні переговори з прем’єром Японії, генеральним секретарем НАТО, президентом Бразилії та прем’єром Індії.
Передбачається нетривала зустріч Зеленського з лідерами Європейського Союзу — президентом Європейської ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Головною подією за участю українського президента стане спеціальне засідання лідерів країн G7, що триватиме годину.
Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко висловив думку, що Дональд Трамп навмисне передчасно покинув саміт «Великої сімки», щоб не зустрічатися із Володимиром Зеленським.