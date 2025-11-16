- Дата публікації
Категорія
Політика
Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін
У президента України в Греції заплановані переговори.
Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін.
Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.
Президента України в аеропорту зустрів віце-прем’єр-міністром Костіс Хадзідакс, з яким він провів коротку розмову.
Глава держави також зустрінеться з лідером Греції Костянтином Тасуласом.
Нагадаємо, 16 листопада Зеленський повідомив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.