ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
332
Час на прочитання
1 хв

Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін

У президента України в Греції заплановані переговори.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Зеленський прибув до Греції

Зеленський прибув до Греції / © ТСН

Сьогодні, 16 листопада, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Афін.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук.

Президента України в аеропорту зустрів віце-прем’єр-міністром Костіс Хадзідакс, з яким він провів коротку розмову.

Зеленського зустріли в аеропорту / © ТСН

Зеленського зустріли в аеропорту / © ТСН

Глава держави також зустрінеться з лідером Греції Костянтином Тасуласом.

Нагадаємо, 16 листопада Зеленський повідомив, що Україна відкриває ще один напрямок імпорту газу з Греції.

Дата публікації
Кількість переглядів
332
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie