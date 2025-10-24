Зеленський прибув з візитом до Лондона: з ким зустрінеться президент України

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Лондона для переговорів із західними союзниками Києва, на яких він наполягав, щоб вони надали більше далекобійної зброї.

Король Великої Британії Чарльз III приймає Володимира Зеленського, повідомляють британські ЗМІ. Це вже третя їхня зустріч цього року.

Після прибуття до Віндзорського замку на честь президента пролунав гімн України та королівський салют.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликатиме союзників надати Україні більше далекобійних ракет, коли прийматиме Зеленського в Лондоні на зустрічі «коаліції охочих», групи з понад 20 країн. Деякі лідери візьмуть участь у відеоконференції.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала значно жорсткіші санкції проти Росії. З її слів, цей пакет розроблено у координації з Вашингтоном. Його планують ухвалити найближчим часом. Серед ключових пунктів — заборона експорту низки руд, металів, хімікатів і солей та санкції проти 45 російських та іноземних компаній, які співпрацюють із військовим сектором РФ.