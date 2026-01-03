Денис Шмигаль і Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Експрем’єр-міністр у 2020–2025 роках, а поки що міністр оборони Денис Шмигаль стане наступним віцепрем’єром — міністром енергетики України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Шмигалем.

Зеленський подякував йому «за системну роботу в Міністерстві оборони та процеси, які були активізовані для забезпечення захисту нашої держави».

«Саме така системність необхідна зараз для української енергетики. Це важливо, щоб після кожного російського удару ми могли оперативно відновлювати зруйноване і щоб розвиток української енергетики був стабільним та достатнім для українських потреб», — сказав глава держави.

Президент провів консультації з премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко щодо призначення Шмигаля на нову посаду. Також він сподівається на підтримку парламентарями «позиції першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики для Дениса Шмигаля».

Зауважимо, що 19 листопада Верховна Рада звільнила Світлану Гринчук з посади міністерки енергетики. Вона фігурувала в розслідуванні НАБУ й САП у справі «Мідас» — про масштабну корупцію у сфері енергетики, організатором якої, за даними слідства, є бізнесмен Тимур Міндіч.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський запропонував Михайлу Федорову стати новим міністром оборони України.

Раніше Зеленський призначив нового очільника ОП замість звільненого Андрія Єрмака. Ним став тепер уже колишній очільник ГУР Кирило Буданов.