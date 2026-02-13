- Дата публікації
Зеленський прилетів до Мюнхена і зробив заяву про мир: перші подробиці
Президент відвідає українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також проведе двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Німеччини, де візьме участь у Мюнхенській конференції.
Про це він повідомив у Телеграм.
“Сьогодні в Мюнхені, Німеччина. Важливий день, і будуть нові кроки до нашої спільної безпеки – України і Європи. У плані – перше спільне українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів, а також двосторонні й багатосторонні зустрічі з партнерами. Потрібно більше наших спільних виробництв, більше нашої стійкості, більше координації та ефективності нашої спільної архітектури безпеки у Європі. Найвагоміше, чого ми можемо досягти разом, – це завершення війни достойним миром і створення надійних гарантій безпеки для України й для всієї Європи. Так, щоб ніхто у Європі не боявся залишитися без захисту”, - зазначив він.
Нагадаємо, українська делегація планує зустрічі з представниками низки країн. У фокусі переговорів буде прискорення мирного процесу, розроблення дієвих безпекових гарантій, наслідки російських обстрілів енергетики й першочергові потреби України, оборонна підтримка й санкційний тиск на РФ.
"12–14 лютого міністр закордонних справ Андрій Сибіга відвідає Мюнхен, Німеччина, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції у складі делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським", – йдеться, зокрема, в повідомленні МЗС України.
Цьогорічна зустріч Мюнхенської конференції, яка розпочнеться в п’ятницю, 13 лютого, відбуватиметься на тлі низки конфліктів, зокрема війни РФ проти України, війн у Газі, Судані.