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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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291
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Зеленський припустив, що мирну угоду доведеться укладати не з Путіним

Президент України заявив, що Росія ігнорує всі пропозиції миру, і натякнув на можливість майбутніх переговорів з іншим керівником Кремля.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський не виключає, що мирну угоду з Росією доведеться укладати не з Володимиром Путіним.

Про це президент написав у Телеграм.

Очільник Кремля, вважає президент України, живе у відірваному від реальності світі.

«Очевидно, тенденції не зміняться, і з часом це може означати, що угоду доведеться укладати вже з кимось іншим з Росії — з тим, хто не буде закриватись від реальності», — зазначив він.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що розвідка здобула документи, які потрапляють на стіл Володимиру Путіну. Згідно з ними, прогнозні показники невдоволення росіян диктатором «продовжать неухильно зростати».

Зеленський констатував, що на усі публічні та непублічні пропозиції миру, Путін відповів лише словами про продовження війни, хоча внутрішня російська ситуація має переконувати у протилежному.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
291
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