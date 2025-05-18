Зеленський привітав Папу Лева XIV зі вступом на посаду: що відзначив

Володимир Зеленський і Папа Римський Лев XIV / © Володимир Зеленський

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У неділю, 18 травня, президент України Володимир Зеленський привітав Папу Римського Лева XIV з початком понтифікату, який ознаменувала інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані.

У своєму дописі в офіційному Telegram-каналі президент подякував новообраному понтифіку за увагу до України.

«Ми вдячні за особливі сьогоднішні слова на урочистій месі про необхідність справедливого миру та за увагу до України, наших людей. Кожна нація заслуговує на життя у спокої та безпеці», — написав Зеленський.

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Український лідер назвав понтифікат Лева XIV «особливою місією».

«Хай будуть почуті молитви про справедливий мир і достойне життя для всіх людей», — додав він.

Президент Зеленський зазначив, що на сьогоднішній урочистій месі були присутні представники багатьох країн і тисячі вірян з усіх частин світу, долучивши до допису фото із церемонії.

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Інавгураційна меса на площі Святого Петра у Ватикані. / © Володимир Зеленський

Нагадаємо, 18 травня Папа Римський Лев XIV офіційно вступив на посаду понтифіка і проголосив свою першу проповідь, що закликає до любові та єдності.

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Раніше глава Католицької церкви запропонував провести у Ватикані мирні переговори між Україною та Росією.

За повідомленням ЗМІ, сьогодні, 18 травнчя, може відбутися перша приватна зустріч Володимира Зеленського та Папи Римського Лева XIV.