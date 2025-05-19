Зеленський привітав проєвропейського кандидата з перемогою на виборах президента Румунії

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана із перемогою на президентських виборах у Румунії.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

“Вітаємо з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.

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Для України — як сусіда та друга — важливо мати Румунію надійним партнером. І ми впевнені, що це станеться. Працюючи разом, ми можемо зміцнити як наші країни, так і нашу Європу.

Ми завжди будемо мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали в найскладніший період нашої історії.

Дорогі румуни, ви можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера. Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо ми єдині та сильні.

Я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку стратегічного партнерства між нашими дружніми країнами заради їхньої стабільності, безпеки та процвітання”, — йдеться у повідомленні.

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Також його привітали:

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

президентка Молдови Мая Санду. Наразі підраховано 99,31% голосів, Дан набрав 53,98%.

Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров заявив, що уряд однієї з країн Західної Європи нібито звернувся з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.