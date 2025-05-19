ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
227
Час на прочитання
1 хв

Зеленський привітав проєвропейського кандидата з перемогою на виборах президента Румунії

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії та висловив сподівання на зміцнення стратегічного партнерства між країнами.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана із перемогою на президентських виборах у Румунії.

Про це він написав у соціальній мережі Х.

“Вітаємо з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.

Для України — як сусіда та друга — важливо мати Румунію надійним партнером. І ми впевнені, що це станеться. Працюючи разом, ми можемо зміцнити як наші країни, так і нашу Європу.

Ми завжди будемо мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали в найскладніший період нашої історії.

Дорогі румуни, ви можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера. Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо ми єдині та сильні.

Я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку стратегічного партнерства між нашими дружніми країнами заради їхньої стабільності, безпеки та процвітання”, — йдеться у повідомленні.

Також його привітали:

  • президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

  • президентка Молдови Мая Санду.

    Наразі підраховано 99,31% голосів, Дан набрав 53,98%.

Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров заявив, що уряд однієї з країн Західної Європи нібито звернувся з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie