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Зеленський привітав проєвропейського кандидата з перемогою на виборах президента Румунії
Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах у Румунії та висловив сподівання на зміцнення стратегічного партнерства між країнами.
Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана із перемогою на президентських виборах у Румунії.
Про це він написав у соціальній мережі Х.
“Вітаємо з історичною перемогою на президентських виборах у Румунії.
Для України — як сусіда та друга — важливо мати Румунію надійним партнером. І ми впевнені, що це станеться. Працюючи разом, ми можемо зміцнити як наші країни, так і нашу Європу.
Ми завжди будемо мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали в найскладніший період нашої історії.
Дорогі румуни, ви можете розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера. Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо ми єдині та сильні.
Я з нетерпінням чекаю подальшого розвитку стратегічного партнерства між нашими дружніми країнами заради їхньої стабільності, безпеки та процвітання”, — йдеться у повідомленні.
Також його привітали:
президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
президентка Молдови Мая Санду.
Наразі підраховано 99,31% голосів, Дан набрав 53,98%.
Нагадаємо, засновник Telegram Павло Дуров заявив, що уряд однієї з країн Західної Європи нібито звернувся з проханням заглушити консервативні голоси в Румунії напередодні президентських виборів у країні.