ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
184
Час на прочитання
1 хв

Зеленський привітав з перемогою Мадяра в Угорщині та заявив про готовність до співпраці

Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою і заявив про готовність України до конструктивної співпраці з Угорщиною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Сайт президента України

Президент України Володимир Зеленський привітав угорського політика Петера Мадяра та його політичну силу TISZA з переконливою перемогою.

У своєму зверненні глава держави наголосив, що важливим є саме конструктивний підхід у політиці.

Зеленський підкреслив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма європейськими країнами і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

Також президент зазначив, що Європа має ставати сильнішою, а мільйони європейців очікують стабільності та ефективної взаємодії між державами.

Окремо він наголосив на готовності до зустрічей і спільної роботи задля миру, безпеки та стабільності як для обох народів, так і для всієї Європи.

Вибори в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.

Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою.

Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.

Дата публікації
Кількість переглядів
184
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie