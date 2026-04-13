Зеленський привітав з перемогою Мадяра в Угорщині та заявив про готовність до співпраці
Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою і заявив про готовність України до конструктивної співпраці з Угорщиною.
Президент України Володимир Зеленський привітав угорського політика Петера Мадяра та його політичну силу TISZA з переконливою перемогою.
У своєму зверненні глава держави наголосив, що важливим є саме конструктивний підхід у політиці.
Зеленський підкреслив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма європейськими країнами і готова розвивати співпрацю з Угорщиною.
Також президент зазначив, що Європа має ставати сильнішою, а мільйони європейців очікують стабільності та ефективної взаємодії між державами.
Окремо він наголосив на готовності до зустрічей і спільної роботи задля миру, безпеки та стабільності як для обох народів, так і для всієї Європи.
Вибори в Угорщині — що відомо
Нагадаємо, у неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися парламентські вибори. Основними суперниками стали опозиційна партія «Тиса» Петер Мадьяр та правляча партія «Фідес», яку очолює Віктор Орбан.
Прем’єр-міністр Віктор Орбан привітав опозиційного політика Петера Мадьяра з перемогою.
Станом на 21:30 за київським часом виборчі дільниці закрилися. Голосування відзначилося рекордною активністю: явка сягнула близько 79–80%, що стало найвищим показником в історії країни.