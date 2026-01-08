ТСН у соціальних мережах

Зеленський призначив голів ОВА у 4 областях: список

Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення 4 керівників обласних адміністрацій. П’ятого ось-ось мають призначити.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський призначив нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької ОДА.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 8 січня.

«Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази», — зазначив Зеленський.

Він пообіцяв, що найближчим часом керівників представлять на місцях.

«На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення ми продовжимо», — додав президент.

  • Вінницьку ОВА очолить Наталія Заболотна.

  • Дніпропетровську ОВА — Олександр Ганжа.

Ганжа працював у структурі МВС. 13 січня 2023 року був призначений начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області. У жовтні 2023 року очолив Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.

  • Полтавську ОВА — Віталій Дяківнич.

  • Чернівецьку ОВА — Руслан Осипенко.

За інформацією «Суспільного», до цього Осипенко понад чотири роки очолював Нацполіцію у Донецькій області.

На сайті ОП з’явилися укази відповідних призначень.

Хто очолював ці 5 областей у статусі в.о — читайте у статті. Зауважимо, що виконувачів обов’язків лише на Вінниччині Наталія Заболотна отримала посаду голову ОВА.

