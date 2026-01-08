- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 386
- Час на прочитання
- 1 хв
Зеленський призначив голів ОВА у 4 областях: список
Володимир Зеленський підписав укази щодо призначення 4 керівників обласних адміністрацій. П’ятого ось-ось мають призначити.
Президент Володимир Зеленський призначив нових голів Чернівецької, Полтавської, Дніпропетровської та Вінницької ОДА.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 8 січня.
«Сьогодні вже підготовлені документи щодо нових очільників чотирьох областей. Я підписав ці укази», — зазначив Зеленський.
Він пообіцяв, що найближчим часом керівників представлять на місцях.
«На Тернопільську область кандидатуру сьогодні також погодили. І загалом кадрові рішення ми продовжимо», — додав президент.
Вінницьку ОВА очолить Наталія Заболотна.
Дніпропетровську ОВА — Олександр Ганжа.
Ганжа працював у структурі МВС. 13 січня 2023 року був призначений начальником Головного управління Нацполіції в Рівненській області. У жовтні 2023 року очолив Головне управління Нацполіції у Дніпропетровській області.
Полтавську ОВА — Віталій Дяківнич.
Чернівецьку ОВА — Руслан Осипенко.
За інформацією «Суспільного», до цього Осипенко понад чотири роки очолював Нацполіцію у Донецькій області.
На сайті ОП з’явилися укази відповідних призначень.
Хто очолював ці 5 областей у статусі в.о — читайте у статті. Зауважимо, що виконувачів обов’язків лише на Вінниччині Наталія Заболотна отримала посаду голову ОВА.