Зеленський призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу президента: що про нього відомо

Сергій Кислиця офіційно став заступником Кирила Буданова.

Сергій Кислиця

Сергій Кислиця / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Сергій Кислиця офіційно отримав нову посаду. Тепер він — перший заступник керівника Офісу президента Кирила Буданова.

5 січня на сайті президента з’явився указ №14/2026 про призначення Сергія Кислиці першим заступником керівника Офісу президента України.

На новій посаді перед Кислицею стоятимуть такі ключові завдання:

  • Забезпечення комунікації з партнерами на найвищому рівні.

  • Розвиток двосторонньої роботи з країнами-союзниками.

  • Синхронізація дій Офісу президента із системою МЗС для єдності зовнішньої політики.

Крім адміністративної роботи, Кислиця не залишить дипломатичний фронт.

«Звісно, він продовжить роботу і в переговорному процесі», — наголосив президент Володимир Зеленський.

Це призначення вписується у загальну стратегію перезавантаження влади, яку президент анонсував напередодні, підсилюючи силовий та дипломатичний блоки.

Біографія Сергія Кислиці

Сергій Олегович Кислиця — дипломат, перший заступник керівника Офісу президента, перший заступник міністра закордонних справ України (2025), постійний представник України при Організації об’єднаних націй (2020-2024).

  • Місце народження, освіта

Народився 15 серпня 1969 року в Києві.

Здобув вищу освіту в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Шевченка (навчався на факультеті міжнародного права)

  • Кар’єра

1992 року розпочав свою кар’єру в Міністерстві закордонних справ України. Спершу був стажистом у відділі європейського регіонального співробітництва, 1993-го отримав штатну посаду аташе, а згодом — третього секретаря.

У період від 2001 до 2003 року працював радником із політичних питань в посольстві України в США. Після цього, до 2005-го, був радником-посланником з політичних питань у посольстві.

2006-го став заступником директора другого територіального департаменту МЗС, який займався країнами Америки та Західної Європи.

Протягом 2006-2014 років очолював Департамент міжнародних організацій МЗС. Був членом делегації України на 62-72 сесіях Генеральної асамблеї ООН.

Крім того, від 2006 до 2011 року входив до Керівний комітету Ради Європи з питань рівності жінок та чоловіків, а 2011 року увійшов до складу Бюро цього комітету.

А від 2012 до 2014 року був заступником голови Комісії Ради Європи, що займалася питаннями гендерної рівності.

2014-го очолив робочу групу, яка займалася розробленням проєкту Національної стратегії у сфері прав людини. Працював там до 2015-го. Також виконував обов’язки заступника голови Міжвідомчої комісії, відповідальної за політику військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Протягом 2014-2020 років обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. 2015-2017 років Кислиця представляв Україну у Виконавчій Раді ЮНЕСКО. Паралельно він очолював українську делегацію на щорічних нарадах Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), які було присвячено оцінці виконання зобов’язань у сфері прав людини.

2015-го також очолював Комісію Ради Європи з питань рівності між жінками та чоловіками.

Пізніше, 2017 року, став головою делегації, що брала участь у 39-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО.

Наприкінці 2019 року його призначили постійним представником України при ООН. Офіційно отримав повноваження в лютому 2020-го.

Протягом 2020-2021 років обіймав посаду віцепрезидента Економічної та соціальної ради ООН.

Від червня 2021 року Кислиця був надзвичайним і повноважним послом України в:

  • Республіці Тринідад і Тобаго;.

  • Співдружності Багамських Островів.

Наприкінці 2024-го президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посад постпреда при ООН та посла.

А в лютому 2025 року Кислиця став першим заступником міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

  • Сімейний стан

Розлучений (колишня дружина — Оксана). Має сина Яна.

Що передувало

Нагадаємо, 2 січня президент України Володимир Зеленський призначив на посаду керівника Офісу президента Кирила Буданова.

3 січня президент Зеленський повідомив, що перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента.

