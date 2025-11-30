Зеленський призначив Маркарову на нову посаду: чим вона займеться

Оксана Маркарова / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський призначив експослиню України в США Оксану Маркарову своєю радницею.

Про таке рішення він повідомив у Телеграм.

«Відсьогодні Оксана Маркарова продовжить допомагати нашій державі як мій радник із питань відбудови України та інвестицій. Ми обов’язково захистимо нашу незалежність і право України бути суверенною європейською державою. Ми забезпечуємо Україні здатність захищатися та в щоденному режимі вже майже 4 роки протистояти повномасштабній російській агресії. Попри всі складнощі ми забезпечуємо Україні необхідну зброю, системи ППО, достатній ресурс для внутрішньої стійкості», — зазначив він.

«Радий, що Оксана залишається в команді нашої держави, і до її завдань тепер входитимуть консультації з питань, які посилюють Україну, а саме — кращий бізнес-клімат, посилення фінансової стійкості нашої держави, залучення інвестицій і планування відбудови разом із нашими стратегічними партнерами», — додав президент.

Нагадаємо, ще влітку Зеленський повідомив Маркаровій про намір звільнити її. Місце Маркарової зайняла Ольга Стефанішина.