Зеленський призначив голову Одеської міської адміністрації: хто ним став

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Одеську міську військову адміністрацію очолить нинішній голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Президент України Володимир Зеленський вже підписав відповідний указ.

Цю інформацію ТСН від власних джерел оприлюднила в марафоні «Єдині новини».

Про те, що найближчим часом буде створена Одеська міська військова адміністрація, Зеленський повідомив ще напередодні у вечірньому зверненні. Одразу після цього саме Лисака почали називати як імовірного кандидата на цю посаду.

Реклама

Хто такий Сергій Лисак — біографія

Сергій Лисак брав участь у бойових діях від перших років війни з Росією. У березні 2022 року указом президента йому було присвоєно звання бригадного генерала.

На посаду головою Дніпропетровської обласної військової адміністрації його було призначено у лютому 2023 року. За інформацією джерел ТСН, зараз на цій посаді Лисака має замінити його перший заступник Владислав Гайваненко.

Зауважимо, що міська військова адміністрація (МВА) є тимчасовим державним органом, що функціонує лише під час воєнного стану. Її ключова місія — забезпечення оборони, громадської безпеки та здійснення функцій місцевого самоврядування, перебираючи на себе повноваження міської ради. На противагу цьому, міська рада — це постійно діючий орган місцевого самоврядування, відповідальний за представництво інтересів мешканців міста.

Нагадаємо, 14 жовтня Зеленський позбавив українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, екснардепа від ОПЗЖ Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Реклама

Зауважимо, як пояснив радник «Опори» Павло Романюк, після позбавлення громадянства України Труханов втратить свої повноваження мера, однак це має підтвердити Одеська міськрада. Згідно із Законом «Про місцеве самоврядування», повноваження мера припиняються лише після ухвалення рішення міськрадою.