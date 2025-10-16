Зеленський призначив Решетилову військовим омбудсманом: в чому суть посади

Володимир Зеленський та Ольга Решетилова / © Facebook/Ольга Решетилова

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Ольги Решетилової (Кобилинської) першим в історії країни військовим омбудсманом. Нова посада створена для захисту прав військовослужбовців, резервістів і добровольців.

Про це свідчить відповідний указ на сайті президента.

Одночасно іншим документом глава держави звільнив Решетилову з попередньої посади — уповноваженої президента з питань захисту прав військовослужбовців і членів їхніх сімей.

«Це про реальний захист прав наших воїнів. Важливо, щоб на всіх рівнях у Силах оборони України було це відчутно: робимо те, що посилює армію, робимо й те, що посилює воїнів у нашій армії», — підкреслив Зеленський.

Створення Офісу військового омбудсмана

Як зазначено в повідомленні, триває активна робота зі створення Офісу військового омбудсмана. Указ про його заснування президент підписав ще 19 вересня, затвердивши також положення про діяльність цього органу.

«Основний пріоритет зараз — це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них», — зазначила Решетилова.

Офіс військового омбудсмана стане постійним допоміжним органом при президентові України, який здійснюватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх представників Сил оборони — чинних військовослужбовців, резервістів, добровольців, учасників руху опору та правоохоронців, задіяних у бойових діях.

Військовий омбудсман: ключові функції та повноваження

Основне завдання військового омбудсмана полягає у забезпеченні демократичного цивільного контролю за дотриманням прав військовослужбовців у секторі безпеки й оборони.

Його діяльність охоплює:

аналіз причин порушень прав військових та розробку пропозицій для їхньої мінімізації та усунення;

складання аналітичних висновків та рекомендацій для органів військового управління та командування.

Повноваження:

скарги можуть подавати самі військовослужбовці або уповноважені особи;

омбудсман має право ініціювати перевірки за результатами скарг, звернень народних депутатів, даних ЗМІ, а також конфіденційної інформації;

він може запитувати та отримувати інформацію, включно з даними з обмеженим доступом, зобов’язуючись при цьому не розголошувати відомості про особисте життя заявника без його згоди.

Щорічний публічний звіт про діяльність подаватиметься президенту та Верховній Раді до 30 березня наступного року.

Хто така Ольга Решетилова?

Ольга Решетилова — співзасновниця фонду «Повернись живим», який допомагає українській армії. Вона координувала роботу фонду зі структурами сектору безпеки та військовими підрозділами на сході України.

Неодноразово відвідувала зону бойових дій, де стикалася з випадками порушення прав військовослужбовців. 2015 року вона залишила «Повернись живим» і зосередилася на журналістських та громадських розслідуваннях у сфері оборони й безпеки.

2019 року Кабінет міністрів України включив Решетилову до Комісії з відбору голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13266 про військового омбудсмана (283 голоси).