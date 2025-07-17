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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський призначив Стефанішину на нову посаду, пов’язану зі США

На цій посаді Стефанішина працюватиме, поки тривають процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду посла України у США.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Володимир Зеленський та Ольга Стефанішина

Володимир Зеленський та Ольга Стефанішина / © Володимир Зеленський

Новина була доповнена додатковими матеріалами

Президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Стефанішину спеціальною уповноваженою президента з питань розвитку співробітництва зі США. Згодом вона може стати пані послом у цій країні.

Про це глава держави повідомив у Мережі.

«Підписав указ про призначення Ольги Стефанішиної Спеціальною уповноваженою Президента України з питань розвитку співробітництва зі Сполученими Штатами Америки. У цьому статусі Ольга працюватиме, щоб не втрачати темпу у відносинах з Америкою, поки тривають всі належні процедури погодження з Вашингтоном її кандидатури на посаду Посла України в Сполучених Штатах«, — йдеться в заяві Зеленського.

Президент зазначив, що вдячний Стефанішиній за роботу у напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції. Він оцінив цю роботу як успішну.

«Багато досягнуто. За кілька років ми пройшли з Євросоюзом шлях зближення більший, ніж за кілька попередніх десятиліть», — вказав Зеленський.

Він додав, що Стефанішина також брала участь у переговорах зі США про новий формат економічного співробітництва та створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

«Будемо працювати з Америкою саме на такій основі й надалі, додаючи взаємовигідного економічного змісту нашій політичній та дипломатичній взаємодії», — резюмував глава держави.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада відправила у відставку прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, а разом із ним і весь Кабінет міністрів.

Після цього Стефанішина, яка була віцепремʼєркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністеркою юстиції, заявила, що наступні кілька місяців планує присвятити трохи більше часу рідним. Водночас нардеп Ярослав Железняк поінформував, що уридовиця може стати новою пані послом України у США.

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