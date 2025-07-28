Зеленський призначив Заліщук посолкою України у Швеції: що про неї відомо

Світлана Заліщук / © Світлана Заліщук

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Президент України Володимир Зеленський призначив Світлану Заліщук надзвичайною і повноважною посолкою України у Королівстві Швеція.

Відповідний указ №556/2025 опублікований на офіційному сайті глави держави.

«Призначити Заліщук Світлану Петрівну Надзвичайним і Повноважним Послом України в Королівстві Швеція», — йдеться в повідомленні.

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Що про неї відомо

Світлана Заліщук народилася 24 жовтня 1982 року у місті Жашків, Черкаська область.

Здобула освіту в Інституті журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка. Пройшла міжнародні програми лідерства у Великій Британії (John Smith Fellowship) та США (Стэнфорд, Draper Hills).

У 2014 році стала народною депутаткою України 8-го скликання від «Блоку Петра Порошенка». У парламенті була членкинею Комітету з питань закордонних справ і очолювала підкомітет з євроатлантичного співробітництва та євроінтеграції. Була активною учасницею рухів «Єврооптимісти», «Рівні можливості», «Відкритий парламент» та Антикорупційного форуму.

До обрання в парламент Світлана активно працювала в медіа — як журналістка, редакторка й авторка антикорупційних і суспільно важливих проєктів. Була серед співзасновників ініціатив «Чесно», «Стоп цензурі!», «Реанімаційний пакет реформ» і «Новий громадянин». Брала активну участь у Революції Гідності.

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Після завершення депутатської каденції працювала радницею з міжнародних питань прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Також виступала на численних міжнародних форумах, зокрема в ООН, Європарламенті, Раді Європи та на Мюнхенській безпековій конференції.

За свою активну правозахисну діяльність була нагороджена престижною Премією Анни Лінд (Швеція) та визнана «найвідважнішою» жінкою Мюнхенської конференції (Bild, 2016). Увійшла до списку найвпливовіших жінок України.

Одружена з британським королівським адвокатом Вейном Джордашем.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що президент України Володиир Зеленський розповів про три ключові пріоритети України в роботі з міжнародними партнерами. Також він повідомив про кадрові зміни у дипломатичному корпусі. За його словами було ухвалено рішення про призначення одразу 16 нових послів.

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