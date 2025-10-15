Зеленський призначив тимчасового очільника Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації на Владислава Гайваненка.

Відповідний указ №788/2025 оприлюднений 15 жовтня 2025 року на сайті глави держави.

Згідно з документом, Гайваненко Владислав Вікторович тимчасово виконуватиме обов’язки очільника області до моменту призначення нового керівника.

За інформацією з відкритих джерел, Владислав Гайваненко працює у системі Дніпропетровської обласної державної адміністрації вже кілька років. До цього він мав досвід роботи у правоохоронних органах — зокрема, обіймав керівні посади в Національній поліції. У 2025 році був призначений заступником голови Дніпропетровської ОДА.

Як зазначається в його офіційній декларації, Гайваненко володіє нерухомістю та транспортними засобами, а також має грошові заощадження у гривнях і валюті.

Призначення нового тимчасового керівника області відбулося після кадрових змін у регіональній владі. Згідно із законодавством, тимчасове виконання обов’язків голови обласної адміністрації здійснюється до моменту призначення постійного очільника указом Президента України.

