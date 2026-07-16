Зеленський призначив виконувача обов'язків міністра оборони

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі виконувати обов’язки міністра оборони.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі.

«Доручив Євгенію Хмарі виконувати обовʼязки міністра, продовжити реформування сфери оборони і забезпечити Україні всі ті результати, про які ми говорили», — йдеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, пізніше він звернеться до Верховної Ради для затвердження кандидатури Хмари на посаді очільника Міноборони.

«Після того як необхідні юридичні процедури будуть дотримані, буду звертатись до парламентарів за підтримкою Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України», — наголосив він.

За словами президента, перед ухваленням рішення він обговорив із Хмарою виконання далекобійних операцій проти Росії, забезпечення підрозділів Сил оборони необхідними засобами та подальший розвиток оборонних спроможностей України.

Виконувач обов’язків міністра оборони Євгеній Хмара / © Володимир Зеленський

Зеленський наголосив, що Євгеній Хмара має значний досвід у проведенні технологічних ударних операцій, а також управління Центром спеціальних операцій «Альфа» СБУ. На переконання глави держави, саме ці компетенції мають стати ключовою перевагою керівника оборонного відомства в умовах повномасштабної війни.

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Президент також заявив, що новий очільник Міноборони має продовжити реформування оборонної сфери, забезпечити подальший розвиток далекобійних спроможностей, зміцнення Сил оборони, справедливий розподіл особового складу між бойовими бригадами, максимальне забезпечення військових безпілотними системами та виконання домовленостей із міжнародними партнерами.

Перезавантаження уряду — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський заявив, що в уряді відбудуться зміни, і запропонував прем’єр-міністерці Юлії Свириденко іншу посаду. Свириденко підтвердила, що залишить посаду очільниці уряду.

У відставку подав і Михайло Федоров. Посада міністра оборони була вакантною.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ще не вносив до парламенту документи на призначення нового міністра оборони. За його словами, ексочільник МВС Ігор Клименко — одна з кандидатур.

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Згодом стало відомо, що призначення нового міністра оборони України залишається невирішеним питанням, оскільки колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко нібито відмовляється переходити на посаду глави оборонного відомства.

16 липня Верховна Рада більшістю голосів затвердила новий склад Кабінету міністрів. Призначення голів МЗС та Міноборони відклали до окремого подання президента.

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