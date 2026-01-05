Олександр Поклад / © Полтавщина

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 5 січня, призначив нових заступників голови СБУ.

Про це свідчать опубліковані укази на сайті глави держави.

Так, першим заступником Голови СБУ було призначено Олександра Поклада.

Олександр Поклад справа від Рустема Умєрова

Хто такий Олександр Поклад

30 листопада 2021 року Президент України Володимир Зеленський призначив Поклада начальником Департаменту контррозвідки Служби безпеки України. У 2023 році Поклад став заступником голови Служби безпеки України.

Поклад також був серед членів української делегації на переговорах із Росією у Стамбулі 16 травня 2025 року. З 28 листопада 2025 року входить у склад переговорної групи України.

30 вересня Володимир Зеленський присвоїв Олександрові Покладу звання Герой України. Крім «Золотої Зірки», він має орден Богдана Хмельницького III ступеня та ордени «За мужність» III і II ступенів.

Як зазначає місцеве видання «Полтавщина» про свого земляка (а Поклад є уродженцем Кременчука), за президентства Віктора Януковича він працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» Івана Мирного.

За інформацією з відкритих джеред, перед цим Поклад працював помічником нардепа Равіля Сафовича Сафіулліна з Партії регіонів (6 скликання, 2007—2012 рр.).

Ще два заступники

Заступниками стали Андрій Тупіков (раніше очолював Департамент контррозвідки СБУ), і Денис Килимник.

Про Тупікова у відкритому доступі не так багато інформації. Як пише hromadske, у серпні 2015 року за мужність та героїзм під час захисту державного суверенітету й територіальної цілісності України він був нагороджений орденом Данила Галицького.

Хто такий Денис Килимник

Килимника також призначили керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України.

Раніше Денис Килимник був першим заступником керівника ЦСО «А». Сьогодні, 5 січня, перед призначенням, Зеленський мав зустріч з Килимником. Президент назвав його одним із організаторів ударів по території Росії.

«Влітку минулого року я відзначив Дениса званням Герой України, і це абсолютно заслужено. Він — один із тих, хто організовує найбільш вагомі та цілком справедливі удари по російському окупанту за цю агресію. Ми обговорили результати роботи Служби безпеки України протягом років війни та обмінялися оцінками щодо можливого розвитку Служби. Дякую за надзвичайно вагому участь у захисті нашої держави та людей», — зазначив глава держави.

За інформацією з відкритих джерел, Килимник брав участь в славнозвісній операції «Павутина».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський після відставки Василя Малюка призначив Євгенія Хмару виконувачем обов’язків голови СБУ.

Раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про ключові зміни і кадрові ротації, які влаштував президент.