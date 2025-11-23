Зеленський публічно відповів на звинувачення Трампа у невдячності

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський подякував главі Білого дому Дональдові Трампу невдовзі після того, як той звинуватив українських лідерів в невдячності.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

«Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з „джавелінів“, рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у „Групі семи“ і „Групі двадцяти“, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку», — заявив глава держави.

Він наголосив, що найголовніше — зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов.

«І щоб було саме це, мир має бути достойним. Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі», — зауважив президент.

На думку Зеленського, такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що йдеться не про територію, а про «право на війну» для Росії, про «право на підкорення» інших, про фундаментальну відсутність безпеки.

Зеленський пояснив, що складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія — і тільки Росія не хоче війну завершувати. А Путінові все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє.

За словами президента, зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України.

«Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, — залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів», — підсумував глава держави.

Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.

Нагадаємо, що у Женеві завершилися переговори між США та Україною.