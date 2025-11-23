- Дата публікації
Зеленський публічно відповів на звинувачення Трампа у невдячності
Після закидів Трампа Зеленський подякував США та особисто президенту Сполучених Штатів, наголосивши на важливості підтримки.
Президент України Володимир Зеленський подякував главі Білого дому Дональдові Трампу невдовзі після того, як той звинуватив українських лідерів в невдячності.
Про це Зеленський написав у соцмережах.
«Україна вдячна Сполученим Штатам, кожному американському серцю та особисто Президенту Трампу за допомогу, яка, починаючи з „джавелінів“, рятує життя українців. Ми дякуємо всім у Європі, у „Групі семи“ і „Групі двадцяти“, хто допомагає нам захищати життя. Важливо зберігати підтримку», — заявив глава держави.
Він наголосив, що найголовніше — зупинити російську війну й не дозволити їй розпалитись колись знов.
«І щоб було саме це, мир має бути достойним. Тільки в одному цьому році Путін уже відправив на смерть сотні тисяч своїх людей, щоб окупувати відсоток чи декілька української території. І це робить Росія, у якої й так своєї міжнародно визнаної території найбільше, ніж у будь-кого у світі», — зауважив президент.
На думку Зеленського, такий характер війни і намагання Росії подовжити війну свідчать, що йдеться не про територію, а про «право на війну» для Росії, про «право на підкорення» інших, про фундаментальну відсутність безпеки.
Зеленський пояснив, що складність усієї дипломатичної ситуації в тому, що цю війну почала Росія — і тільки Росія не хоче війну завершувати. А Путінові все одно, скільки своїх людей він втратить і скільки наших людей він убʼє.
За словами президента, зараз російські командири кидають у штурми проти українських позицій тих, хто ходив ще в молодшу школу у 2014 році, коли був окупований Крим і почалась гібридна агресія проти України.
«Це довга війна, і головне, що намагається зробити Росія, — залишити собі можливість воювати ще довше та не тільки проти України. Тому ми так цінуємо, що заради миру зараз працюють стільки сил та лідерів», — підсумував глава держави.
Раніше у Reuters повідомили, що Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план під час особистої зустрічі у Вашингтоні.
Нагадаємо, що у Женеві завершилися переговори між США та Україною.