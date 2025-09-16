Зеленський: Путін намагається вийти з ізоляції, обдуривши Трампа

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News заявив, що Володимир Путін намагається використати контакти з Дональдом Трампом, аби вийти з міжнародної ізоляції та уникнути нових санкцій.

За словами Зеленського, саміт у Алясці дав Росії забагато, адже Путін отримав публічний діалог і спільні фото з американським президентом. Водночас український лідер наголосив, що Кремль мав би «заплатити більше» за агресію проти України.

«Путін робить усе можливе, щоб уникнути санкцій. Якщо відкладати їхнє запровадження, Росія буде краще підготовлена», — підкреслив Зеленський. Він погодився, що російський диктатор намагається обдурити Трампа, аби виграти час.

Зеленський також зауважив, що єдиною мовою, яку розуміє Путін, є мова сили. Він закликав ЄС та США діяти швидше й жорсткіше, аби зупинити агресію РФ.

Нагадаємо, на думку Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін зупинить війну проти України лише тоді, коли зрозуміє, що його ресурси вичерпано. Він зауважив, що зупинити російську воєнну машину неможливо «обмінами територіями» чи спробами відновити торгівлю. Вона зупиниться лише тоді, «коли у неї закінчиться пальне».

А на думку українського журналіста Віталія Портникова, страх перед Росією у країн НАТО набагато сильніший за здоровий глузд та інстинкт самозбереження.