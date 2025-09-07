Зеленський: Путін отримав бажане від зустрічі з Трампом на Алясці

Український лідер Володимир Зеленський / © Associated Press

Очільник Кремля Володимир Путін отримав бажане від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці, що і використає у власних інтересах.

Про це український лідер Володимир Зеленський сказав під час спілкування з головною кореспонденткою ABC News з міжнародних питань Мартою Раддац.

Зеленський заявив, що саміт президентів США та РФ на Алясці приніс Путіну саме те, чого він прагнув.

«Шкода, що України там не було, адже я вважаю, що президент Трамп дав Путіну те, чого він хотів. Він дуже прагнув зустрітися з президентом Трампом, президентом Сполучених Штатів. І я думаю, що Путін це отримав. Це прикро», — сказав Зеленський.

Президент України також додав, що Путін не хоче зустрічатися з ним, але дуже хоче зустрічатися з Трампом.

«Щоб показати всім відео та фото, що він там присутній», — додав Зеленський.

Нагадаємо, у серпні президент США Дональд Трамп назвав «великою поступкою» те, що російський диктатор Володимир Путін приїхав на саміт до американського штату Аляска.

Згодом Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії. Він нібито готовий збільшити економічний тиск на РФ через війну в Україні.

Тим часом ТСН проаналізувала результати саміту в Парижі та про що лідери ЄС, Трамп та Зеленський домовились у Франції.