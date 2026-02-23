Зеленський: Путін уже розпочав Третю світову і не зупиниться на Україні

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент РФ Володимир Путін фактично вже розпочав Третю світову війну, однак саме український опір не дає цьому конфлікту перерости у глобальне широкомасштабне протистояння.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю ВВС.

«Я вважаю, що Путін вже це (Третю світову — ред.) почав. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити… Росія хоче нав’язати світові інший спосіб життя та змінити життя, яке люди обрали для себе», — сказав президент.

Зеленський також зазначив, що західним партнерам варто зосередитися на стримуванні Росії, а не на спробах догодити Путіну.

Нагадаємо, що безліч людей у країнах-учасницях ЄС і США вважають, що Третя світова війна можлива. Жителі США та Європи очікують глобального конфлікту вже найближчими роками.

Згідно з дослідженням, серед понад 2000 виборців у кожній із країн — США, Великої Британії, Франції, Німеччини та Канади — частка тих, хто вважає початок Третьої світової війни «ймовірним» або «дуже ймовірним» до 2031 року, помітно зросла порівняно з березнем 2025 року.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України, яка триває вже чотири роки, чимало респондентів бачать зростання ризику глобального конфлікту.

Раніше також повідомлялося, що Західний світ стоїть на порозі глобального конфлікту, до якого він катастрофічно не готовий. Такий похмурий вердикт винесли провідні експерти з оборони, розвідники та військові.