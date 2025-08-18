ТСН у соціальних мережах

Зеленський радився з лідерами країн Європи перед зустріччю з Трампом: що вирішили

Зеленський провів зустріч з європейськими лідерами перед переговорами з Трампом.

Переговори Зеленського і євролідерів у Вашингтоні

Президент Володимир Зеленський розповів, що провів у Вашингтоні консультації з низкою європейських лідерів, аби скоординувати позиції перед зустріччю з Трампом в Овальному кабінеті.

Про це глава держави написав у соцмережі Х.

Зеленський наголосив, що його основна мета — надійний і тривалий мир для України та всієї Європи.

На його думку, від Путіна не варто чекати, що він сам відмовиться від агресії та від нових загарбницьких спроб. Тому президент закликав зберегти тиск США, Європи та всього світу на Росію.

«Маємо зупинити вбивства, і я дякую партнерам, які працюють для цього та зрештою для надійного й гідного миру. Разом із лідерами Фінляндії, Великої Британії, Італії, Європейської комісії та Генсеком НАТО скоординували наші позиції перед зустріччю з Президентом Трампом. Україна готова до реального перемирʼя й встановлення нової архітектури безпеки. Нам потрібен мир», — підсумував він.

Раніше ми писали, кого Трамп і Зеленський візьмуть із собою на зустріч у Білому домі.

Нагадаємо, що перемовини Трампа та Зеленського пройдуть спершу у форматі тет-а-тет та розпочнуться близько 20:15 за київським часом. Онлайн трансляцію дивіться за посиланням.

